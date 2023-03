Agroalimentare: Coldiretti, surreale attacco Financial times a parmigiano e carbonara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dal Financial Times arriva "un attacco surreale" ai piatti simbolo della cucina italiana, proprio in occasione dell'annuncio della sua candidatura a patrimonio immateriale dell'Umanità all'Unesco. E' quanto afferma la Coldiretti nel commentare l'articolo del Financial times che cerca di "banalizzare" la tradizionale alimentare nazionale, dalla carbonara al panettone, dal tiramisù fino al parmigiano reggiano. Sulla base di fantasiose ricostruzioni – sottolinea la Coldiretti - si contestano le tradizioni culinarie nazionali più radicate. In sostanza la carbonara l'avrebbero inventata gli americani e il panettone ed il tiramisù sono prodotti commerciali recenti. Ma soprattutto si arriva addirittura ad ipotizzare che il parmigiano reggiano originale sia quello che viene prodotto in Wisconsin in Usa , la patria dei falsi formaggi made in Italy. Un articolo ispirato da una vecchia pubblicazione di un autore italiano che – continua la Coldiretti - potrebbe far sorridere se non nascondesse preoccupanti risvolti di carattere economico ed occupazionale. La mancanza di chiarezza sulle ricette mMade in Italy offre infatti – sostiene la Coldiretti - terreno fertile alla proliferazione di falsi prodotti alimentari italiani all'estero dove le esportazioni potrebbero triplicare se venisse uno stop alla contraffazione alimentare internazionale che è causa di danni economici, ma anche di immagine.