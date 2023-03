Diritti: Partito gay, bene sindaci su maternità surrogata, avanti disobbedienza civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il Partito gay esprime soddisfazione per l'apertura dei sindaci italiani in merito al riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. "Siamo lieti della apertura trasversale di vari primi cittadini alla nostra richiesta di fare disobbedienza civile, richiesta condivisa anche dalle associazioni". Lo dichiarano Fabrizio Marrazzo e Marina Zela per Partito gay Lgbt+, solidale, ambientalista, liberale oggi presenti in piazza a Roma in adesione alla manifestazione indetta dalle associazioni. "Tra i primi sindaci abbiamo visto il sindaco Conte della Lega di Treviso, il sindaco di Mira e quello di Trento di liste civiche, il sindaco Giordani di Padova del Pd e poi il sindaco Gualtieri di Roma del Pd, anche se registrerà solo i figli delle coppie di donne. Chiediamo più coraggio ai sindaci partendo dalle grandi città, e riconoscendo tutti i figli - si legge nella nota -. Va fermata la polemica strumentale sulla maternità surrogata, ogni anno a centinaia di bambini figli di coppie eterosessuali viene trascritto il certificato di nascita anche se nati con la maternità surrogata, ed in molti casi provenienti dalla Russia e dall'india dove lì vi è uno sfruttamento reale delle donne, stati inibiti alle coppie Lgbt+, e nessun sindaco si oppone. I diritti dei minori devono essere tutelati sempre senza che ci siano discriminazioni in base ai genitori. Invitiamo anche gli altri sindaci a fare disobbedienza civile e trascrivere i certificati di nascita, come in Usa negli anni '50 facevano i sindaci che si opponevano ai divieti dei matrimoni interrazziali. Quando, una norma è ingiusta e discriminatoria chi fa politica deve avere il coraggio di disobbedire", conclude la nota. (Com)