Migranti: Fratoianni (Si), Meloni eviti figuracce Piantedosi per il bene del Paese

- Per l'attuale ministro dell'Interno "i migranti scelgono di tentare il viaggio verso l'Italia perché si percepisce 'come fattore attrattivo la presenza di un'opinione pubblica che ha una ampia fetta di persone che mostra apertura verso l'accoglienza dei migranti?' Beh, evidentemente la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica del nostro Paese non è disumana come lo sono gli esponenti dell'attuale governo". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi sinistra, che in una nota aggiunge: "Consiglierei, per il bene delle Istituzioni, la presidente Meloni a intervenire sul suo ministro perché eviti le continue figuracce che fa per le parole che utilizza e per i discorsi sconclusionati di cui è protagonista". Piuttosto "si impegnino con quel poco di credibilità internazionale che ha l'attuale governo italiano - conclude Fratoianni - affinché a livello europeo e nazionale si attivi una missione istituzionale di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale per evitare ulteriori tragedie umanitarie". (Rin)