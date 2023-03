Svizzera: autorità regolamentazione Finma valuta azione disciplinare contro dirigenti Credit Suisse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità di regolamentazione finanziaria svizzera Finma sta valutando se intraprendere un'azione disciplinare contro i dirigenti di Credit Suisse. Il presidente della Finma, Marlene Amstad, ha dichiarato al quotidiano svizzero "Nzz am Sonntag" che non è ancora deciso se verranno avviati nuovi procedimenti, ma l'obiettivo principale dell'autorità di regolamentazione è "la fase transitoria dell'integrazione" e "la salvaguardia della stabilità finanziaria". "Credit Suisse aveva un problema culturale che si è tradotto in una mancanza di responsabilità", secondo Amstad. "Sono stati commessi numerosi errori nel corso di diversi anni", ha aggiunto, rilevando come negli ultimi anni la Finma abbia condotto sei "procedimenti esecutivi" pubblici contro Credit Suisse. "Siamo intervenuti e abbiamo usato i nostri strumenti più forti", ha detto. (Geb)