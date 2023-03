Argentina: ex presidente Macri su elezioni generali, non mi ricandido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Argentina Mauricio Macri non si ricandiderà alla presidenza del Paese alle elezioni generali in agenda il prossimo 22 ottobre. "Voglio ribadire la decisione di non candidarmi alle prossime elezioni e lo faccio con convinzione", ha dichiarato Macri in un video diffuso sui social network. "Dobbiamo allargare lo spazio politico per il cambiamento che stiamo avviando", ha aggiunto l'ex capo dello Stato, che si è detto convinto della sua scelta dal momento che "questo periodo buio è già verso la fine, lo sento nel cuore e mi fido nella decisione degli argentini di lasciarlo per sempre alle spalle". Di recente diversi leader del suo partito, Insieme per il cambiamento, gli avevano chiesto di guidare la coalizione di opposizione alle elezioni. Ora le sorti dell'opposizione sono in mano ai tre candidati principali: l'ex ministra della Sicurezza Patricia Bullrich, il governatore della provincia di Jujuy Gerardo Morales e il capo di governo di Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. In una delle prime reazioni dei suoi colleghi, Bullrich ha applaudito la "storica decisione" di Macri, affermando che questa "conferma la sua grandezza e generosità". "Pur potendo diventare di nuovo presidente, ha anteposto gli interessi del nostro Paese ai suoi, come hanno fatto pochissimi leader nella storia argentina", ha scritto su Twitter. Da parte sua Larreta ha dichiarato che "ancora una volta e come ha fatto per tutta la vita, Mauricio Macri prende una decisione che rende evidente la sua enorme visione, la sua generosità, il coraggio e l'amore per il popolo argentino". (Abu)