Sanità: domani Fd'I presenta ddl per introduzione reato di istigazione all'anoressia

- Si terrà domani, lunedì 27 marzo, alle ore 11,30, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica la conferenza stampa organizzata da Fratelli d'Italia dal titolo "Disturbi del comportamento alimentare" in cui verrà presentato il disegno di legge per l'introduzione del reato di istigazione all'anoressia. Ad introdurre i lavori sarà il senatore Alberto Balboni, presidente della commissione Affari Costituzionali e primo firmatario del ddl. Interverranno il senatore Lucio Malan, capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, l'onorevole Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'onorevole Fabio Roscani, presidente di Gioventù nazionale, l'onorevole Chiara La Porta, vicepresidente di Gioventù nazionale, Tonino Cantelmi, medico psichiatra, Camilla Mondini, esperta in Dca e founder dellastartup DiciAlice, Tommaso Bordoni, psicologo clinico. (Com)