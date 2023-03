Ucraina: deputato Getmanstev, nel 2023 ripagheremo debito da 3 miliardi di dollari a Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina continua ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del Fondo monetario internazionale (Fmi) e prevede di pagare un debito di 3 miliardi di dollari all'organizzazione nel 2023. Lo ha dichiarato il capo della commissione per le Finanze, la tassazione e la politica doganale del Parlamento ucraino, Danil Getmantsev. "Continuiamo a rimborsare e onorare il nostro debito con l'Fmi. Quest'anno pagheremo poco più di 3 miliardi di dollari (con gli interessi)", ha detto il deputato ucraino, ricordando come in settimana il governo di Kiev abbia approvato il memorandum con l'Fmi. (Kiu)