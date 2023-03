Milano: Delpini ai cresimandi, non lasciatevi prendere dalla pigrizia, siete futuro del mondo e della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- i cresimandi che si sono riuniti oggi allo stadio di San Siro sono "sono piccoli, tuttavia hanno buone ragioni per non lasciarsi prendere dalla paura, perché un piccolo seme germoglia, cresce e porta frutto, non devono lasciarsi prendere dalla pigrizia perché lo stare sdraiati sul divano o imbambolati davanti a un video produce tristezza, di non sottovalutarsi mai perché ricevono lo Spirito Santo che li rende capaci delle opere di Dio". Sono queste, in sintesi, le parole che l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, rivolge ai Cresimandi della diocesi che oggi lo hanno accolto allo stadio Meazza dove è stato raggiunto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Ad accogliere l'Arcivescovo erano presenti anche i sindaci di diverse città della diocesi. "Quando visito una comunità di solito è presente il sindaco e ho sempre trovato persone volenterose e intelligenti, che sentono che i mezzi sono limitati, ma la responsabilità non può aspettare tempi migliori". Quello che abbiamo chiesto ai cresimandi, ha proseguito l'Arcivescovo "è di pensare alla Cresima come un rito familiare, la conclusione di un cammino, come l'assunzione di una piccola proporzionata responsabilità a costruire una città dove è bello abitare. Questi ragazzi assumono la responsabilità di essere il futuro del mondo e della città". (Rem)