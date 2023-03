Enti locali: Salvini, fondi straordinari per piccoli Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “Prendo molto sul serio l’appello del sindaco piemontese di Casteldelfino, Domenico Amorisco, che governa un comune montano di nemmeno 200 abitanti in provincia di Cuneo. Abbiamo molto chiare le esigenze dei Municipi, per questo abbiamo pensato a nuove norme ad hoc come il nuovo codice degli appalti che presto andrà in Consiglio dei Ministri e che consentirà lavori più rapidi, attenzione al territorio e meno burocrazia”. Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, dopo le parole del sindaco Amorisco, che ha invitato il responsabile delle Infrastrutture a visitare il Comune per toccare con mano alcuni problemi. “Anche due mesi fa - ricorda Salvini - abbiamo ripartito 300 milioni della Strategia Nazionale Aree Interne, che comprendono i Comuni Montani, destinati al miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria”. Senza dimenticare “la Asti Cuneo, sbloccata dopo anni di attesa: ad aprile farò un sopralluogo. Il ponte sullo Stretto non è una contraddizione, ma un arricchimento per tutta Italia che diventerà più competitiva e attrattiva da Sud a Nord”, conclude il ministro. (Rin)