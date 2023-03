Cipro: portavoce governo, positivo miglioramento relazioni tra Grecia e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cipro guarda con favore al miglioramento delle relazioni tra Grecia e Turchia. Lo ha affermato il portavoce del governo cipriota, Konstantinos Letymbiotis, ripreso dal portale "Cyprus Mail". Nicosia non è in alcun modo vincolata dalla decisione della Grecia di sostenere la candidatura turca al Segretariato generale dell'Organizzazione marittima internazionale (Imo), ha detto Letymbiotis, secondo cui il governo di Cipro non può certo sostenere la candidatura della Turchia. Il miglioramento delle relazioni greco-turche, a seguito dei recenti terremoti, è tuttavia visto da Nicosia come uno sviluppo positivo, ha aggiunto il portavoce, ribadendo che le relazioni bilaterali con Atene sono e restano strette ed eccellenti per l'obiettivo comune di una soluzione cipriota. (Gra)