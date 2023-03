Perù: incapacità morale, il Congresso discuterà giovedì mozione contro presidente Boluarte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso del Perù discuterà la mozione contro la presidente Dina Boluarte giovedì prossimo, 30 marzo. Lo ha annunciato il presidente del Congresso, José Williams, che in dichiarazioni a "Tv Perù" ha detto che "una settimana fa avevamo già all'ordine del giorno il tema della mozione di posto vacante del presidente e saremo ora in seduta plenaria con questi deputati che sono già passati per la Commissione etica". La mozione, presentata dai deputati di sinistra, si basa sulla presunta "incapacità morale permanente" di Boluarte per svolgere le sue funzioni dopo che nelle proteste dello scorso dicembre sono morti oltre 40 manifestanti. "Mai nella storia del Perù un governo in così poco tempo ha assassinato più di 40 persone nelle manifestazioni", si legge nella denuncia dell'opposizione, che accusa le Forze armate e della Polizia di Stato di un "uso smodato" della forza. "Di fronte a questi crimini commessi dal governo di Dina Boluarte, varie istituzioni pubbliche, nazionali, private e internazionali hanno dimostrato di respingere questi fatti deplorevoli esercitati in modo irregolare ed arbitrario". (segue) (Brb)