Ue: Urso, bene Borrell, evitare dipendenza da Cina in transizione verde

24 luglio 2021

- Le considerazioni del commissario Josep Borrell “sono in linea con quanto affermiamo da tempo per evitare di passare dalla dipendenza dalla Russia nell’era degli idrocarburi alla ben peggiore dipendenza dalla Cina nella nuova era digitale. Finalmente ci si rende conto del pericolo”. Lo afferma in una nota il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che aggiunge: “Occorre maggiore ragionevolezza nella transizione green, sia per quanto riguarda la tecnologia da usare, sia per quanto riguarda le fonti di produzione e di approvvigionamento. Convocheremo a breve il tavolo sulle materie prime critiche per predisporre un piano nazionale per la produzione e lavorazione, secondo gli obiettivi molto ambiziosi contenuti nel Critical Raw Materials Act. Domani è una tappa importante, speriamo che prevalga il buon senso sulla ideologia anche sul dossier sui veicoli leggeri”, conclude il ministro. (Rin)