Migranti: Bonelli (Avs), da Meloni e Piantedosi dimostrazione del fallimento in Ue

- "Meloni non finisce di accumulare sconfitte: in Europa ha fallito sia per quanto riguarda la battaglia sulle auto che con la sua strategia ha portato a favorire la Germania con gli e-fuel, ovvero i carburanti sintetici di cui è una grande produttrice, condannando a costi enormi il nostro Paese". Lo sottolinea in una Angelo Bonelli co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, secondo cui il presidente Meloni "sta fallendo con la sua opposizione sulle case green e anche sulla questione dei migranti. Sopratutto oggi che il governo è responsabile del blocco della nave di Banksy 'rea' di aver salvato 180 persone da morte certa in mare. Tutto questo ci mostra ancora una volta che questa destra è capace solo di fare propaganda sulla disperazione di persone che fuggono da guerre, crisi climatica, persecuzioni e luoghi dove non sono garantiti i diritti umani". "A questo aspetto fallimentare - prosegue- si aggiungono le parole del Ministro Piantedosi che prima dava lezioni dimorale ai migranti come se fossero responsabili delle traversate in mare, ora sostiene che gli sbarchi avvengano solo in virtù del fatto che è colpa dell'opinione pubblica che li accetta. Tutto ciò è l'ennesima presa in giro all'intelligenza di tutti gli italiani e sono parole che si commentano da sole e che un ministro della Repubblica non dovrebbe pronunciare", conclude. (Com)