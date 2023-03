Paesi Bassi: van Loon (Shell), chiudere giacimento gas di Groningen già da quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giacimento di gas di Groningen deve essere completamente chiuso già da quest'anno. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Shell Netherlands, Marjan van Loon. Attualmente, il giacimento di Groningen sta ancora fornendo quantità minime di gas per mantenere i pozzi utilizzabili, ma la dirigente non ritiene sia necessario. "Si può e si deve fare, quindi il giacimento deve essere chiuso", ha detto Van Loon all'emittente "Wnl". A fine gennaio l'azienda Gasunie, che si occupa della gestione dei gasdotti e dello stoccaggio, consigliava al governo di tenere ancora in attività il giacimento di Groningen quest'anno e di non chiuderlo definitivamente. Non c'è infatti certezza che i Paesi Bassi saranno in grado di ottenere abbastanza gas il prossimo inverno a causa della guerra in Ucraina. Pertanto, è meglio mantenere come riserva l'opzione del gas di Groningen, ha spiegato Gasunie. "Nel corso di una crisi energetica, può essere spiacevole spegnere qualcosa, ma la fiamma pilota è ancora considerevole, e poi ci sono sempre scosse sismiche", ha affermato Van Loon. (Beb)