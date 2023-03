Masaf: domani il ministro Lollobrigida in missione in Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, domani lunedì 27 marzo sarà in Albania. Obiettivo della missione le prospettive di cooperazione agricola e il sostegno italiano alle esigenze di modernizzazione agricola dell'Albania. Il ministro Lollobrigida incontrerà l'omologa Frida Krifca, insieme al viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli, e a una delegazione di rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria e delle imprese. Al termine dell'incontro sarà firmato un protocollo d'intesa sulla cooperazione nel settore dell’agricoltura, della pesca e della trasformazione agroalimentare tra le due nazioni. Nel pomeriggio il ministro Lollobrigida si recherà al porto di Durazzo per visitare il “BIP - Border Inspection Point", il Progetto Safial finanziato dalla Cooperazione italiana e realizzato dal Ciheam per il controllo e l'ispezione dei prodotti agroalimentari e della pesca che transitano in Albania via mare. La visita del ministro in Albania si concluderà in serata con un pranzo ufficiale offerto dal Primo ministro albanese, Edi Rama. (Com)