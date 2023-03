Regno Unito: direttore Human Rights Watch, accordo con Ruanda su richiedenti asilo rovina immagine di Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma del governo britannico di deportare i richiedenti asilo in Ruanda "eroderebbe completamente" la posizione del Regno Unito sulla scena mondiale. Lo ha affermato il nuovo direttore esecutivo dell'organizzazione Human Rights Watch (Hrw), Tirana Hassan, ripresa dal quotidiano "The Guardian". Altri governi conservatori in Europa stanno prendendo in considerazione l'idea di seguire l'esempio del Regno Unito e di considerare gli Stati africani come una "discarica offshore" per i richiedenti asilo, infliggendo potenzialmente ulteriori colpi alle tutele consolidate per i rifugiati, ha rilevato Hassan. “Tutti dovrebbero preoccuparsi di questo. Non si tratta solo di ciò che sta accadendo nel Regno Unito", ha detto la direttrice di Hrw. Quella del governo britannico "è una politica a buon mercato, divisiva e completamente contraria ai diritti umani", ha detto Hassan. "Penso che l'attuale governo nel Regno Unito stia essenzialmente raschiando il fondo del barile". “Questo eroderà completamente qualsiasi tipo di posizione internazionale che il Regno Unito ha quando si tratta di diritti umani sulla scena internazionale. Non hanno più una gamba su cui reggersi in termini di credibilità", ha detto Hassan. (Rel)