Nicaragua: oppositrice Perez Molina trasferita negli Usa insieme alla famiglia

- Il governo del Nicaragua ha estradato negli Stati Uniti la dottoressa Anely Pérez Molina, membro del partito di opposizione Alleanza civica per la giustizia e la democrazia (Acjd), insieme alla sua famiglia. Perez, riferisce il quotidiano locale "La Prensa", è stata arrestata giovedì e trasferita alla direzione dell'assistenza giudiziaria "El Chipote", prima di essere accusata di un reato ai danni dello Stato del Nicaragua. Secondo diverse fonti, sarebbe ora stata trasferita a Miami. Contro il suo arresto si è espressa l'Associazione medica dell'esilio nicaraguense (Amen), che in una nota ha evidenziato "l'importanza" che Pérez "sia libera", esprimendo "il rifiuto di tutte le violazioni dei diritti umani" commesse nei confronti del medico, "arbitrariamente privato della libertà e accusato di reati che non ha commesso". L'associazione denuncia un processo "arbitrario" di cui Perez e la sua famiglia sono state "vittime". "Continueremo ad alzare la voce e denunciare qualsiasi violazione dei diritti umani nei confronti del popolo nicaraguense, la nostra lotta civica e pacifica sarà costante per la libertà, la giustizia e la democrazia", ​​conclude la nota. La dottoressa è la figlia del guerrigliero sandinista Cristian Pérez, assassinato dalla guardia Somoza nel maggio 1979. All'inizio di febbraio, il governo di Daniel Ortega ha rilasciato 222 prigionieri politici, che ha poi trasferito negli Stati Uniti e privato della loro nazionalità, con l'accusa di tradimento. Poco dopo il presidente nicaraguense ha decretato la revoca della nazionalità ad altri 94 avversari politici. (Mec)