Ponte Stretto: Germanà (Lega), ai manifestanti del "no" ribadisco che opera si farà

- Oggi a Messina "un gruppetto di poche decine di persone, probabilmente un centinaio (cambierebbe poco se fossero 300 come hanno dichiarato gli organizzatori) ha manifestato per esprimere la propria contrarietà alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. A questi manifestanti, che rappresentano davvero una minoranza rispetto a milioni di siciliani, calabresi, cittadini del Mezzogiorno che l'opera la vogliono davvero, ribadisco che è finita la stagione dei 'no'". Lo afferma in una nota il senatore Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega a palazzo Madama e segretario in commissione Lavori pubblici, ambiente, transizione ecologica, energia, comunicazioni e innovazione tecnologica. Il cambio di passo del ministro Salvini "è tangibile e concreto. Con la Lega e la maggioranza di centrodestra i movimenti dell'immobilismo a priori non hanno più voce in capitolo, perché nulla hanno a che fare con la natura del governo del fare. Certamente, in democrazia, tutti hanno il diritto di esprimere il loro pensiero e le loro opinioni, anche il gruppetto che si è riunito oggi a Torre Faro, ma è intollerabile che su quest'opera vengano dette inesattezze o, ancor peggio, bugie". (segue) (Com)