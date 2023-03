Ponte Stretto: Germanà (Lega), ai manifestanti del "no" ribadisco che opera si farà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ponte, per il parlamentare, non è "solo una tra le migliori opere del momento in termini infrastrutturali, economici e ambientali, ma è un grande attrattore per recuperare gap e per migliorare strade autostrade e alta velocità tanto in Sicilia quanto in tutto il Sud. Ribadisco ai pochissimi cittadini contrari ma, soprattutto, ai partiti di una certa sinistra che per anni hanno paralizzato l'avanzamento delle opere in tutta Italia, che finalmente il Ponte si farà, è una certezza. I vantaggi sono tantissimi e non c'è alcun dubbio sull'opportunità e necessità di realizzare quest'opera strategica per tutta l'Italia. Sarà l'opera più green del mondo, con un impatto positivo inestimabile sotto tutti i punti di vista", ha aggiunto il senatore ribadendo che "non è mai stata una promessa elettorale e la cosa che più mi piace di questo periodo storico è che ne stiamo parlando da inizio legislatura con un ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha visione, buonsenso e concretezza. Per il vicepremier il Ponte sarà tra le opere più importanti del suo mandato, con buona pace di quella sinistra che riuscì al tempo a bloccare una gara internazionale già aggiudicata e che non ha mai voluto la sua realizzazione. Con Salvini e con Lega al governo, invece, non sarà più un progetto irrealizzato". (Com)