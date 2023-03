Ucraina: Grossi (Aiea) in partenza per visita a centrale nucleare Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, è in partenza per visitare la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Come ha scritto lo stesso Grossi in un tweet, la visita servirà "per valutare in prima persona la situazione di sicurezza nucleare presso l'impianto". "Continuerò i miei sforzi per proteggere la centrale nucleare durante il conflitto militare in corso e guiderò la nostra prossima rotazione regolare di esperti Aiea da e verso il sito", ha aggiunto. (Res)