Rifiuti: associazioni in piazza contro termovalorizzatore Roma, serve tavolo confronto (2)

- Durante la manifestazione di ieri, le associazioni e i comitati hanno ricordato "le criticità di un impianto, che per funzionare ha bisogno di oltre un milione di metri cubi d'acqua, in un'area già in emergenza idrica e già inquinata dalla discarica utilizzata per smaltire i rifiuti di Roma, chiusa di recente per le fidejussioni false presentate dal gestore. Ormai è sempre più evidente il fallimento della raccolta stradale di Roma, inadatto a garantire il decoro della città anche con i nuovi cassonetti", si legge ancora nella nota. Per questo le associazioni della Rete tutela Roma Sud sono tornate a scrivere al commissario straordinario del Governo e al neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della manifestazione di ieri, "per avviare un'analisi approfondita sulle alternative e adottare le migliori soluzioni disponibili per realizzare quell'economia circolare indicata dall'Unione Europea". I comitati hanno richiesto di aprire "un tavolo di confronto, nell'interesse primario di trovare una soluzione sostenibile ai rifiuti, preservare la coesione territoriale e la salute dei suoi abitanti, consapevoli che si tratta di una scelta che impatta sui prossimi 30 anni e le future generazioni. Prossimo appuntamento in piazza del Campidoglio". (Rer)