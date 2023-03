Roma: un targa in memoria di Mario Brega, Gualtieri "grande attore della romanità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del centenario della sua nascita, Roma ieri ha voluto omaggiare l'attore Mario Brega con una targa commemorativa nel palazzo del quartiere Marconi in cui ha vissuto, in via Oderisi da Gubbio. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, oltre ai familiari dello stesso Brega, l'attore Carlo Verdone, lo scrittore Dario Pontuale e il presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi. "Brega è stato un grande attore, uno straordinario caratterista che ha saputo entrare nell'immaginario collettivo popolare riuscendo a cogliere in modo indimenticabile una romanità che è diventata un patrimonio nazionale - scrive su Facebook Gualtieri -. Grazie a Carlo Verdone che con la sua partecipazione ha entusiasmato e commosso le centinaia di persone presenti. E grazie di cuore anche al presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi: con iniziative come questa incoraggiamo i cittadini a riscoprire il senso di appartenenza ai nostri quartieri", conclude Gualtieri. (Rer)