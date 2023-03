Autonomia: Calderoli annuncia 61 esperti comitato Lep, a presiederlo Sabino Cassese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la firma sul decreto del Presidente del Consiglio giunta questo giovedì, è stato ufficialmente istituito il Clep: Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale, che supporterà il lavoro della cabina di regia istituita ai sensi della legge di stabilità”. Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, che spiega: “Per la prima volta si riuniranno 61 tra le massime autorità e vertici del campo amministrativo e accademico, del diritto costituzionale, europeo ed internazionale, dell'economia e della matematica. Un prestigioso gruppo di esperti che opererà in sinergia per individuare finalmente quei diritti civili e sociali che il cittadino italiano può pretendere dai vari soggetti costituenti la Repubblica italiana. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno aderito, accettando questo incarico per alto senso di responsabilità e di servizio, con l'obiettivo ambizioso di riempire un vuoto normativo che attende di essere colmato da ormai 22 anni”. Dopo l'intervista uscita questa mattina “sto ricevendo tante richieste di poter aderire al comitato, anche da parte di ex governatori regionali la cui esperienza può sicuramente rivelarsi utile e sarà sicuramente preziosa. Affronteremo insieme una sfida storica, per individuare finalmente quei diritti civili e sociali stabiliti nella prima parte della Costituzione che non possono essere considerati di destra o di sinistra ma sono di tutti i cittadini italiani”, conclude il ministro. (segue) (Com)