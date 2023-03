Russia-Bielorussia: Ucraina chiede riunione emergenza Consiglio sicurezza Onu su armi nucleari tattiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo l'annuncio che la Russia stanzierà armi nucleari tattiche in Bielorussia. "L'Ucraina si aspetta azioni efficaci per contrastare il ricatto nucleare del Cremlino da parte di Regno Unito, Cina, Stati Uniti e Francia", si legge in una nota del ministero degli Esteri di Kiev. "Chiediamo che venga immediatamente convocata una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a questo scopo", si aggiunge. (Kiu)