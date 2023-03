Viabilità: Aspi, riaperta la A8 dopo dopo incidente a Origgio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 15 circa, sulla A8 Milano-Varese, terminati i rilievi da parte della Polizia Stradale, è stato riaperto il tratto compreso tra Castellanza e il bivio con la A9 Lainate-Como-Chiasso in direzione Milano, precedentemente chiuso per un incidente, ora risolto, avvenuto tra quattro autovetture al km 11. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti tra Busto Arsizio e Lainate in direzione Milano.(Rem)