Nato: retorica nucleare della Russia è "pericolosa e irresponsabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato ha criticato la Russia per la sua retorica nucleare "pericolosa e irresponsabile", a seguito dell'annuncio sul dispiegamento di armi tattiche in Bielorussia. "La Nato è vigile e monitoriamo da vicino la situazione. Non abbiamo visto alcun cambiamento nella posizione nucleare della Russia che ci porterebbe ad adeguare la nostra", ha detto un portavoce dell'Alleanza, ripreso dai media internazionali. "Il riferimento della Russia alla condivisione nucleare della Nato è totalmente fuorviante. Gli alleati agiscono nel pieno rispetto dei loro impegni internazionali. La Russia ha costantemente infranto i suoi impegni sul controllo degli armamenti, sospendendo di recente la sua partecipazione al trattato Nuovo Start", ha proseguito il portavoce. (Beb)