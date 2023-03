Ucraina: De Corato (Fd'I), domani in Aula Camera decreto Aiuti per profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani approda in Aula a Montecitorio il primo Decreto aiuti per i profughi ucraini varato dall’Esecutivo. Il governo Meloni "è al fianco di donne, bambini e famiglie che scappano dalla furia criminale di Putin". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, relatore del provvedimento e vicepresidente della commissione Affari costituzionale. Con il provvedimento, aggiunge, "rinnoviamo la protezione speciale temporanea, dimostrando che questa maggioranza non volta le spalle, come la sinistra strumentalmente fa credere, a chi è in difficoltà e scappa da una guerra. Tra le altre misure previste nel decreto vengono stanziati fondi ai Comuni per gestire l’accoglienza. L’Italia non si tirerà mai indietro è assicurerà ogni sostegno alla battaglia del popolo di Kiev per la libertà”, conclude. (Rin)