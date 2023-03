Autonomia: Zaratti (Avs), nominati 61 esperti ma Parlamento esautorato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sessantuno esperti ma il parlamento esautorato”. Lo afferma in una nota Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza verdi sinistra nella commissione Affari costituzionali, dopo l’istituzione da parte del ministro Calderoli del comitato di esperti presieduto da Sabino Cassese. “Il progetto ‘Spacca Italia’ è devastante nei suoi contenuti ma anche nel metodo che fin dall’inizio si è proposto di umiliare il parlamento, noi non lo accettiamo e accusiamo Calderoli e Giorgia Meloni di volere un’Italia fuori dalla Costituzione“, conclude Zaratti. (Com)