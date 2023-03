Farnesina: domani riunione del gruppo "Uniting for Consensus" per la riforma del Consiglio di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale una riunione del Gruppo "Uniting for Consensus" a livello di alti funzionari per discutere delle strategie con cui promuovere una riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che lo renda più rappresentativo, democratico, responsabile, efficace e trasparente. Lo riferisce una nota della Farnesina. Un appuntamento fortemente voluto dall'Italia, che punta a rilanciare l'azione del Gruppo. Come sottolineato dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, "ora più che mai è urgente riformare l'organo più importante dell'Onu, rendendolo adatto alle sfide del mondo di oggi". "Non è più ammissibile", ha proseguito, "che le decisioni che riguardano la pace e la sicurezza internazionale siano prese da pochi". (segue) (Res)