Vaticano: Papa, auguri per centenario Aeronautica militare

- Papa Francesco, affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano, ha ricordato il centenario dell'Aeronautica militare. "Rivolgo un saluto speciale alla delegazione dell'Aeronautica militare italiana che celebra il centenario della fondazione. Formulo i miei auguri per questa ricorrenza e vi incoraggio a operare sempre per la costruzione della giustizia e della pace", ha detto il Pontefice ai presenti in piazza San Pietro. (Civ)