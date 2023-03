Russia-Ucraina: Kissinger, Putin "ha perso il senso delle proporzioni" sulla guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Kissinger ha evidenziato come questi abbia "svolto una missione storica". "Proviene da un background che non è mai emerso nella leadership ucraina in nessun periodo della storia" - in riferimento al fatto che Zelensky è, come Kissinger, ebreo. "È stato un presidente accidentale a causa della sua frustrazione per la politica del Paese. E poi si è trovato di fronte al tentativo della Russia di riportare l'Ucraina in una posizione di totale dipendenza e sottomissione. E ha radunato il suo Paese e l'opinione mondiale dietro di sé in modo storico. Questa è la sua grande conquista", ha osservato l'ex funzionario Usa. (Spm)