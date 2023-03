Ucraina: Kissinger, la Nato deve chiedersi come porre fine alla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato deve porsi la domanda di come mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo ha detto l'ex consigliere presidenziale per la Sicurezza e segretario di Stato Usa Henry Kissinger, in un'intervista con lo storico britannico Niall Ferguson, pubblicata dal quotidiano spagnolo "El Mundo". "Alla fine bisognerà trovare un posto per l'Ucraina e un posto per la Russia, se non vogliamo che la Russia diventi un avamposto della Cina in Europa", ha spiegato Kissinger. La Nato è stata "l'alleanza giusta per trattare con una Russia aggressiva quando questa ha costituito la principale minaccia alla pace mondiale", ha rilevato l'ex funzionario Usa. L'Alleanza atlantica è diventata "un'istituzione che riflette la collaborazione tra Europa e Stati Uniti in un modo quasi unico. Per questo è importante conservarla", ha affermato Kissinger, secondo cui "è anche importante riconoscere che le grandi questioni si svolgeranno nelle relazioni del Medio Oriente e dell'Asia con l'Europa e l'America". In questo senso, "la Nato è un'istituzione i cui membri non hanno necessariamente punti di vista compatibili". L'unione mostrata sull'Ucraina "ha ricordato loro le vecchie minacce e hanno fatto molto bene. Sostengo quello che hanno fatto. La domanda ora sarà come porre fine alla guerra", ha aggiunto. (Spm)