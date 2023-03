Medio Oriente: Paesi Consiglio cooperazione Golfo condannano frasi ministro Israele su palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Kuwait, Oman e Qatar) hanno condannato le dichiarazioni del ministro delle Finanze di Israele, Bezlalel Smotrich, in una lettera indirizzata al segretario di Stato statunitense Antony Blinken, diffusa oggi. La scorsa settimana, Smotrich ha detto che non esiste un popolo palestinese e che bisogna cancellare la città palestinese di Huwara, in Cisgiordania. Nella lettera, i ministri degli Esteri invitano Blinken a "rispondere a tutte le misure e dichiarazioni che prendono di mira il popolo palestinese". Inoltre, condannano Smotrich per le dichiarazioni ed esorta l'amministrazione Usa "a svolgere il suo ruolo nel raggiungere una soluzione giusta, globale e duratura del conflitto basata sui principi del diritto internazionale". La dichiarazione del Ccg afferma che la Palestina e il suo popolo rimangono il "primo problema di arabi e musulmani" e chiede la garanzia di "tutti i diritti legittimi del fraterno popolo palestinese".(Res)