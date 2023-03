Usa-Cina: Kissinger, una "seconda Guerra fredda" sarebbe ancora più pericolosa della prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una "seconda Guerra fredda", combattuta tra Stati Uniti e Cina, potrebbe essere più pericolosa della prima, che ha visto contrapposte Washington e Mosca. Lo ha detto l'ex consigliere presidenziale per la Sicurezza e segretario di Stato Usa Henry Kissinger, in un'intervista con lo storico britannico Niall Ferguson, pubblicata dal quotidiano spagnolo "El Mundo". "Due Paesi in grado di dominare il mondo - Stati Uniti e Cina - si affrontano come ultimi contendenti. Sono governati da sistemi interni incompatibili", ha detto Kissinger, secondo cui una guerra tra Washington e Pechino "potrebbe rovesciare la civiltà, se non addirittura distruggerla". Come osservato dall'ex funzionario Usa, entrambe le superpotenze ora hanno risorse finanziarie comparabili, cosa mai accaduta durante la prima Guerra fredda, e le tecnologie di distruzione sono ancora più terrificanti, soprattutto con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Kissinger ritiene che "aspettare che la Cina si occidentalizzi" non sia più una strategia plausibile. “Non credo che il dominio del mondo sia un concetto cinese", ha osservato, ma le due superpotenze “hanno un minimo obbligo comune di impedire che si verifichi una collisione catastrofica". (Spm)