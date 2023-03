Energia: Libia, statunitense Honeywell-Up costruirà raffineria nel sud del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società libica Zallaf e la multinazionale statunitense Honeywell-Uop hanno firmato oggi il contratto per la costruzione di una raffineria nel sud della Libia. Lo riferisce su Facebook Zallaf, indicando che alla cerimonia di firma hanno partecipato i vertici della società e Muhammad al Muhaisen, direttore regionale di Honeywell-Uop. La multinazionale statunitense eseguirà i primi lavori di ingegneria. Il progetto si compone di due fasi. La prima fase prevede il Front-End Engineering Design (Feed), mentre la seconda vedrà la negoziazione di un altro contratto per l'esecuzione dei lavori di installazione e dei collaudi finali della raffineria. L’intesa si inserisce nella strategia della National Oil Corporation (Noc) per accelerare la creazione di una raffineria nel sud del Paese per alleviare le sofferenze, fornire carburante e combustibile e contribuire allo sviluppo territoriale delle regioni meridionali, conclude il comunicato stampa. (Lit)