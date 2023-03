Milano: dal 17 al 23 aprile torna la design week con 1200 appuntamenti (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Milano Design Week torna finalmente ad aprile costruendo intorno e fuori dal Salone del Mobile un palinsesto ricco, sempre in fermento e in continua evoluzione con eventi, mostre e installazioni che rende la città una vera casa del Design e che unisce tra loro - grazie al linguaggio universale del progetto, dell'innovazione e del Made in Italy - le tante proposte dei distretti che animeranno Milano - spiega l'assessora al Lavoro e Sviluppo Economico con delega a Moda e Design Alessia Cappello -. Sarà di nuovo una grande festa per tutta la città, e non solo per il centro. Il nostro obiettivo è quello di allargare e diffondere sempre di più la Design Week in diverse zone della città diramandosi dal centro verso i quartieri e immaginare anche quello che accadrà dopo la manifestazione in un'ottica di sostenibilità e circolarità: la nascita di nuove aree del design, di progetti finalizzati al riutilizzo di spazi comunali dismessi come l'ex Marchiondi a Baggio e di tante iniziative focalizzate sul recupero e il riuso di allestimenti vanno in questa direzione". (Com)