Libia: fonti "Nova", oggi a Tripoli riunione del Comitato militare 5+5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' prevista oggi a Tripoli, in Libia, una riunione tra i membri del Comitato militare libico congiunto 5+5 (formato da alti ufficiali dell’est e dell’ovest della Libia) e l'inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily. Secondo quanto riferisce fonti locali ad "Agenzia Nova", le parti discuteranno della sicurezza, del percorso verso le elezioni e della formazione di un esercito unificato. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova" da fonti libiche nelle scorse settimane, il primo passo verso la riunificazione dell’esercito della Libia, Paese ad oggi diviso fra due amministrazioni rivali a Tripoli e a Bengasi, potrebbe essere la creazione di una forza congiunta da inviare nel sud. L’idea è quella di creare inizialmente tre battaglioni in rappresentanza della Tripolitania (ovest), Cirenaica (est) e Fezzan (sud) per intervenire nelle regioni meridionali, con un comandante che dipenda dai due capi di Stato maggiore: il generale Mohamed Al Haddad, che fa capo al Governo di unità nazionale di Tripoli, e il generale Abdelrazek al Nadori, comandante designato dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) con quartier generale ad Ar Rajma, poco fuori Bengasi. (segue) (Lit)