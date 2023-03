Sicurezza: falliti attacchi hacker contro siti di ministeri e Polizia postale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questa notte sono in corso una serie attacchi hacker contro i siti istituzionali italiani. I tentativi di attacco, però, sarebbero falliti. Non è ancora chiara la matrice ma, secondo quanto si apprende, dietro il tentato sabotaggio informatico ci sarebbe il gruppo russo noto come "No Name". In particolare gli attacchi sarebbero stati lanciati contro il sito del commissariato online della Polizia postale e contro quelli dei ministeri dei Trasporti e di Economia e finanze. Gli attacchi cyber hanno riguardato anche i sistemi Atac, l'azienda del trasporto pubblico di Roma, dopo quello avvenuto mercoledì scorso. Il sito internet della'Azienda capitolina ha subito alcuni rallentamenti e limitazioni di funzionalità che sono stati mitigati dalle contromisure adottate nei giorni scorsi. I tecnici stanno completando gli interventi. La normalizzazione nella fruizione del sito è prevista a breve. Gli altri servizi non hanno subito conseguenze dall'attacco hacker. Tutte le linee sono regolari. Si tratta di tentativi di attacco con i quali si cerca di impedire agli utenti di accedere alla rete o alle risorse di un computer. (Rer)