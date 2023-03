Vaticano: Papa, Gesù dà vita anche quando sembra non esserci speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nel corso dell'Angelus pronunciato questa mattina, commenta il vangelo odierno sulla resurrezione di Lazzaro. "Il messaggio è chiaro – sottolinea il Pontefice – Gesù dà la vita anche quando sembra non esserci più speranza". "Capita, a volte, di sentirsi senza speranza, oppure di incontrare persone che hanno smesso di sperare: per una perdita dolorosa, per una malattia, per una delusione cocente, per un torto o un tradimento subito, per un grave errore commesso – prosegue il Papa – A volte sentiamo dire: 'Non c'è più niente da fare'. Sono momenti in cui la vita sembra un sepolcro chiuso: tutto è buio, intorno si vedono solo dolore e disperazione. Gesù, oggi, ci dice che non è così, che in questi momenti non siamo soli, anzi che proprio in questi momenti Lui si fa più che mai vicino per ridarci vita". Al tempo stesso, ricorda Francesco, "Gesù ci invita a non smettere di credere e sperare, a non lasciarci schiacciare dai sentimenti negativi. Si avvicina ai nostri sepolcri e dice a noi, come allora: 'Togliete la pietra'. Il dolore, gli errori, anche i fallimenti, non nascondeteli dentro di voi, in una stanza buia e solitaria, chiusa – esorta Bergoglio – Togliete la pietra: tirate fuori tutto quello che c'è dentro, gettatelo in me con fiducia, senza timore, perché io sono con voi, vi voglio bene e desidero che torniate a vivere. E, come a Lazzaro, ripete a ognuno di noi: Vieni fuori! Rialzati, riprendi il cammino, ritrova fiducia! Ti prendo io per mano, come quando da piccolo imparavi a fare i primi passi". (segue) (Civ)