Vaticano: Papa, Gesù dà vita anche quando sembra non esserci speranza (2)

- L'invito del Papa è quello di superare il dolore e continuare a sperare: "Togli le bende che ti legano, non cedere al pessimismo che deprime, al timore che isola, allo scoraggiamento per il ricordo di brutte esperienze, alla paura che paralizza. Io ti voglio libero e vivo, non ti abbandono e sono con te! Non lasciarti imprigionare dal dolore, non lasciar morire la speranza: ritorna a vivere!". "Forse anche noi in questo momento portiamo nel cuore qualche peso o qualche sofferenza, che sembrano schiacciarci. Allora è il momento di togliere la pietra e di uscire incontro a Gesù, che è vicino", conclude Francesco. (Civ)