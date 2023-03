Serbia: Vucic, il 22 aprile grande esposizione armamenti dell'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 aprile si terrà presso l'aeroporto militare di Batajnica la più ampia esposizione di armamenti in dotazione all'esercito della Serbia. Lo ha annunciato il presidente serbo Aleksandar Vucic, secondo cui saranno messi in mostra anche aerei da combattimento e sistemi di difesa aerea dalla Cina. Secondo Vucic, gli investimenti nell'industria della difesa serba continueranno ad aumentare, poiché le munizioni di fabbricazione nazionale sono molto richieste in tutto il mondo, in particolare i missili per lanciatori multipli prodotti dalla fabbrica Krushik di Valjevo. (Seb)