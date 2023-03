© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco torna a rivolgersi ai confessori affacciandosi alla finestra per Palazzo Apostolico per l'Angelus domenicale. "Vorrei dire una parola ai confessori: non dimenticatevi, anche voi siete peccatori, voi siete nel confessionale per perdonare, non per torturare. E dovete perdonare tutto, come il Signore perdona tutto". (Civ)