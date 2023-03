© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 maggio si terrà in Arabia Saudita il 32esimo vertice della Lega araba. Lo riferisce oggi un comunicato stampa della Lega araba. Il vertice del 19 maggio sarà preceduto da diversi incontri preparatori a livello di alti funzionari e ministri. Quest'anno è prevista anche la convocazione di un vertice sullo sviluppo arabo in Mauritania e del vertice arabo-africano in Arabia Saudita. (Cae)