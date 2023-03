Haiti: governo Usa al lavoro con autorità locali su rapimento due ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti "è a conoscenza" delle segnalazioni sul rapimento di Abigail e Jean-Dickens Toussaint, la coppia di cittadini della Florida scomparsi ad Haiti. Lo ha detto ai media un portavoce del dipartimento di Stato Usa. "Quando manca un cittadino statunitense, lavoriamo a stretto contatto con le autorità locali mentre svolgono i loro sforzi di ricerca e condividiamo le informazioni con le famiglie come possiamo", ha aggiunto il portavoce. Secondo fonti della "Cnn" i due cittadini, entrambi di 33 anni, sono stati rapiti nei pressi della capitale haitiana Port-au-Prince mentre erano in viaggio per visitare la loro famiglia e partecipare ad un festival. Sono stati sequestrati dall'autobus sul quale viaggiavano e sarebbero detenuti da giorni. (Was)