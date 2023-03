Germania: leader sindacale, sciopero del 27 marzo è "questione di sopravvivenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero generale previsto per il 27 marzo in Germania è "questione di sopravvivenza" per le persone che lottano per salari più alti a fronte dell'aumento dell'inflazione. Lo ha affermato Frank Werneke, a capo del sindacato Verdi, in un'intervista pubblicata da "Bild am Sonntag". "La gente non solo è sottopagata, ma è irrimediabilmente oberata di lavoro", ha detto Werneke. Gli scioperi, programmati per iniziare principalmente poco dopo la mezzanotte e interessare i servizi per tutto il lunedì e dovrebbero colpire in particolare il settore dei trasporti. (Geb)