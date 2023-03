Superbonus: Zanella (Avs), stralciata misura per chi ha meno, scelta odiosa da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stralciata dal decreto Superbonus la misura per l'assorbimento delle detrazioni a chi ha poca capienza Irpef, cioè ai redditi più bassi: “con una scelta odiosa il governo Meloni conferma di avere a cuore il benessere dei ricchi e delle banche”. Lo afferma in una nota Luana Zanella, capogruppo Avs alla Camera. "Alleanza Verdi e Sinistra è profondamente contraria ai programmi antipopolari e anti-ecologiche di questo governo, condurremo una forte opposizione al dl Superbonus con il nostro capogruppo in commissione Finanze Francesco Borrelli”, aggiunge Zanella. (Rin)