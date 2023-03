© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto nella stazione di Galati, in Romania, è salito a una vittima e quattro feriti. Nella serata di sabato, una locomotiva in manovra si è schiantata contro un treno passeggeri, come ha reso noto il portale "Digi 24". La persona deceduta sarebbe un controllore donna, che si trovava sulla scena dell'incidente e ha avuto un malore. (Rob)