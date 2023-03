Roma: spaccio di droga, arrestati due cugini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spaccio di droga a Roma: arrestati due cugini. In particolare, i Carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’auto con due persone a bordo, compiere un’insolita manovra, insospettendo i militari che hanno deciso di raggiungere il veicolo per sottoporlo ad un controllo. La perquisizione ha permesso ai Carabinieri di trovare circa 300 euro nascoste sotto all’aletta parasole e 9 dosi di cocaina occultate nelle tasche dei pantaloni dei due occupanti, due cugini romani di 37 e 33 anni. I militari hanno arrestato i due uomini, entrambi gravemente indiziati del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sui loro telefonini sono stati trovati messaggi che fanno ipotizzare a prenotazioni via social e fidelizzazione dei clienti, con consegne espresse in tutta Roma. Gli arresti sono stati convalidato. (Rer)