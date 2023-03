Energia: Ad saudita Aramco, sostegno a sicurezza e sviluppo energetico Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il discorso a Pechino, Nasser ha rivelato che Aramco è alla ricerca di opportunità di investimento globali nel gas naturale liquefatto (Gnl). “Stiamo costantemente aggiungendo energia a basse emissioni di carbonio al nostro portafoglio, in particolare idrogeno blu e ammoniaca blu, e combustibili rinnovabili. E stiamo valutando anche un ingresso nel gas naturale liquefatto. Man mano che la transizione energetica si evolve, c'è anche il problema critico della transizione dei materiali", ha aggiunto. Durante l'evento a Pechino, Aramco ha firmato accordi con partner cinesi per costruire un complesso di raffinazione nella regione nord-orientale della Cina. Aramco ha accettato di siglare un accordo con North Huajin Chemical e Panjin Xincheng per avviare la costruzione della raffineria e del complesso petrolchimico nella provincia di Liaoning. All'inizio di marzo, Saudi Aramco ha registrato una crescita record dell'utile netto del 46,46 per cento nel 2022 pari a 604,01 miliardi di rial (161 miliardi di dollari), guidata dall'aumento dei prezzi del petrolio, dall'aumento dei volumi venduti e dal miglioramento dei margini per i prodotti raffinati. (Res)