Rifiuti: associazioni in piazza contro termovalorizzatore Roma, serve tavolo confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini e le associazioni della Rete tutela Roma sud sabato sono tornati in piazza per protestare ancora contro la realizzazione dell'inceneritore di Santa Palomba. "I cittadini e le istituzioni che nel 2009 sono riusciti a bloccare la realizzazione dell'inceneritore dei Castelli Romani e con la raccolta differenziata all'80 per cento hanno dimostrato la sua inutilità, sabato sono tornati in piazza ancora più uniti per bloccare l'inceneritore di Santa Palomba". E' quanto si legge in una nota delle associazioni. Ha sfilato sull'Appia il fronte trasversale dei sindaci di ogni colore politico in rappresentanza delle città di Albano, Castel Gandolfo, Genzano, Ariccia, Ardea, Lanuvio, Nemi, Ciampino, Marino, Velletri accompagnati dai consiglieri della Città metropolitana Nicola Marini e Roberto Eufemia, dai consiglieri regionali Alessandra Zeppieri e Adriano Zuccalà e dal consigliere capitolino Nando Bonessio, "a dimostrazione del fronte sempre più vasto che ritiene inutile e dannoso l'impianto imposto in maniera autoritaria in via Cancelliera a S. Palomba, non previsto, tra l'altro, dal piano regionale dei rifiuti approvato da un consesso democratico nel 2020". (segue) (Rer)